Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в вечернем эфире у Марка Фейгина рассказал, что на самом деле может остановить путина в войне с Украиной. По словам спикера, санкции против россии и давление со стороны западных лидеров не действуют на российского диктатора, поэтому здесь нужно только оружие.

По словам Арестовича, только "простой и прямой мордобой" на поле боя – до полной потери возможности наступать может остановить путина.

"Трагедия в Буче не особо их подвинула, наша логика и расчеты не особо, явные угрозы, что, если украинская территория будет поглощена, Украина прекратит свое существование. Когда угроза Европе станет куда более сильной, на них это тоже не действует, они так не мыслят. Они думают, что если ускорить евроинтеграцию, наложить санкции и заключить мир, то можно сдержать агрессивную политику путина. И пока они строят воздушные замки из стеклянных карт, мы здесь понимаем только одно – путина остановит простой и прямой мордобой, физические потери до невозможности наступать", - заявил Арестович.

Напомним, В Грузии решили, что заслуживают статус кандидата ЕС больше, чем Украина: "Мы требуем...".

Как сообщала Politeka Шольц может предложить Украине статус кандидата ЕС в обмен на "мир": почему это обернется катастрофой.

Также Politeka писала, что На юге Беларуси заметили подозрительную активность, появились подробности: "Зафиксирован прилет...".