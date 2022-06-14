Противник не прекращает наступление в Восточной операционной зоне и продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры.

Как сообщают в Генштабе ВСУ, на Северском направлении противник усилил подразделения из состава 1 танковой армии Западного военного округа, привлекаемого к прикрытию российско-украинской границы в Брянской и Курской областях, двумя батальонными тактическими группами из состава воздушно-десантных войск.

На Славянском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на попытках установления полного контроля над населенным пунктом Богородичное и создании условий для развития наступления на Славянск.

На Лиманском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку войск с целью развития наступления в направлениях Лиман–Райгородок и Ямполь–Северск.

На Северодонецком направлении противник усилил группировку за счет перемещения в район населенных пунктов Кременная-Рубежное до двух батальонных тактических групп.

При поддержке артиллерии враг ведет штурмовые действия в городе Северодонецк, пытается закрепиться в центральной части города.

На Бахмутском направлении агрессор обстреливает из артиллерии позиции войск ВСУ в районах населенных пунктов Возрождение, Новолуганское и Бахмут. Имеет частичный успех, закрепляется в населенном пункте Возрождение. Продолжает вести штурмовые действия в направлении Возрождение - Вершина.

На Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивает на ведении позиционной обороны и недопущении дальнейшего продвижения подразделений Сил обороны к границе.

На Криворожском направлении враг провел минирование побережья реки Ингулец по рубежу Давидов Брод – Калиновское.

На Николаевском направлении, в районах населенных пунктов Станислав, Томина Балка, Опытное Херсонской области, враг развернул до двух реактивных батарей и одной батареи ствольной артиллерии.

Также сообщается, что враг продолжает нести потери в живой силе и технике. С целью восстановления поврежденного вооружения и техники действует около 30 мобильных бригад в Белгородской, Воронежской, Ростовской областях, а также на временно оккупированной территории АР Крым.

Напомним, в ОП готовятся к возможному вторжению Беларуси.

Сам Лукашенко на днях пригрозил наступлением на запад Украины.

Также сообщалось, что Беларусь стягивает технику, проводит ротацию и снимает с хранения танки - раскрыты цели Лукашенко.