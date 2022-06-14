Об этом сообщается в последнем отчете американского Института изучения войны (ISW).

Войска РФ разрушили мост, соединявший Северодонецк и Лисичанск, и сохраняют значительное артиллерийское превосходство над ВСУ.

Спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник отметил, что российские войска не полностью вытеснили украинских бойцов из Северодонецка из-за нежелания россии вводить свои (вероятно немногочисленные) пехотные части, рф излишне полагается на артиллерию и штурмовую авиацию в наступательных операциях.

В то же время оккупантам не удалось перерезать украинские наземные линии связи в районе Попасной и Бахмута.

Эксперты ISW также сообщают, что армия рф провела безуспешное наступление на юго-восток от Изюма и на север от Славянска. Вероятно, оккупанты пытаются создать условия для штурма Северска и северо-западных украинских наземных линий связи в Лисичанск.

Кроме того, российские захватчики ведут наступление на северо-восток от Харькова, пытаясь вытеснить ВСУ. На Херсонском направлении идут бои за Давидов Брод.

Напомним, в ОП готовятся к возможному вторжению Беларуси.

Как писала Politeka, оккупанты прорываются к Славянску и закрепляются еще в одном селе.

Также сообщалось, что в Польше готовы дать отпор российскому агрессору: премьер-министр ответил на угрозы.