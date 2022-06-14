Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" на 110 день полномасштабной войны.
При этом кадрыровцы ударили по своим "братьям" из артиллерии, поэтому в качестве наказания их отправили на самое жесткое направление — Северодонецк.
"Храбрые группы под Васильевкой, их поделили. Часть ушла на Херсонское направление, часть – на Северодонецкое. При чем на Северодонецкое пошли кадыровцы, на Херсонское – буряты. А знаешь почему? Между ними очень скверные отношения", — пояснил Арестович.
По словам представителя ОП, эти подразделения уже устраивали разборки в Чернобаевке Херсонской области.
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"А сейчас дошло до того, что скандальные кадыровцы нанесли по бурятам парочку артиллерийских ударов. Поэтому их взяли и отправили на Северодонецк в наказание, потому что они как-то неправильно себя ведут, а бурятов от греха подальше отправили на Херсонское направление", — добавил эксперт.
Напомним, в ОП готовятся к возможному вторжению Беларуси.
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