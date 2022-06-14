В Гомеле (Беларусь) замечен эшелон с гаубицами, среди них замечены 13 САУ “Акация”, все новые с тканью на конце дула.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает мониторгинговая группа «Беларускі гаюн».

«На станции Гомель – Нечётный стоял эшелон с гаубицами. Вчера он не ехал в направлении Брянска, а просто менял стрелки. Среди эшелона замечены 13 САУ “Акация”, все новые с тканью на конце дула. Также 2 цельнометаллических вагона. 14:30 Гомель, район Новобелицы в сторону Зябровки двигались эти же САУ», - говорится в сообщении группы.

Напомним, в Офисе президента Украины не смогли исключить вероятность того, что Беларусь все же может решиться вторгнуться на территорию Украины. Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что рассматривается самый пессимистичный сценарий.

«Мы предполагаем разные сценарии, наша разведка активно работает в том числе на белорусском направлении. Мы отслеживает все перемещения, инициативы, учения, раздачу оружия охотникам. Сейчас мы исходим из самого пессимистичного сценария и к нему готовимся, резервируем силы и проводим оценку наших возможностей», - сообщил Подоляк о подоготовке Украины к тому, чтобы быть готовой нанести максимальный и молниеносный ущерб любой другой армии, кроме российской».

Также Подоляк рассказал, что Украина не ожидала, что Беларусь предоставит россии в полном объеме свою инфраструктуру для вторжения.

Сам Лукашенко на днях пригрозил наступлением на запад Украины.