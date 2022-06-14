Свежие данные британских разведчиков обнародовало Министерство обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 14 июня.

Сообщается, что основными оперативными усилиями оккупантов остается наступление на Северодонецкий карман на Донбассе, также российская западная группировка войск впервые за несколько недель достигла небольшого продвижения на харьковском направлении.



Несколько дней назад первый зампред ВПК рф прогнозировал, что государственные расходы на оборону вырастут на 600-700 млрд рублей, что может приблизиться к увеличению оборонного бюджета россии на 20%.

"Финансирование российского правительства позволяет медленно мобилизовать оборонно-промышленную базу страны, чтобы удовлетворить требования, поставленные к ней войной в Украине. У отрасли могут возникнуть проблемы с выполнением многих из этих требований, отчасти из-за последствий санкций и отсутствия опыта", — говорится в отчете британских разведчиков.



Также эксперты добавляют, что российское производство высококачественной оптики и передовой электроники сейчас является проблемным, и это может подорвать усилия рф для замены оборудования, утраченного в Украине.

Напомним, кадыровцы устроили разборки с бурятами в Украине и ударили по своим же.

Как писала Politeka, оккупанты рванули в наступление на нескольких направлениях, американцы предупредили о целях рф.

Также сообщалось, что в Офисе президента готовятся к возможному вторжению Беларуси.