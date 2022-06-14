Украинские защитники уже находятся в 18 километрах от оккупированного Херсона и успешно бьют артиллерией по врагу на южном направлении.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" на 110 день полномасштабной войны.

По словам Арестовича, подразделениям ВСУ пришлось отступить на три километра, но на ход боев это не повлияло.

"На Херсонском направлении им (оккупантам — ред.) хорошо вломили нашей артиллерией, а на Запорожском они ехали, ехали, ехали, но не доехали, потому что им влупили", – заявил представитель ОП.

Эксперт также добавил, что украинские защитники благодаря поставкам современной артиллерии значительно улучшили качество контрбатарейной борьбы. Это касается не только южного направления, но и всей зоны боевых действий.

Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров заявил за последние две недели ВСУ продвинули линию фронта в Запорожской области на 5-7 км.

«Тем самым украинские защитники идут в направлении Херсона, выбивая российских оккупантов. Кроме того, существенно уменьшилась и численность живой силы рашистів. Нас тоже это вдохновляет, ведь это движение и в сторону Мелитополя», — сообщил Федоров.

Напомним, кадыровцы устроили разборки с бурятами в Украине и ударили по своим же.

Как писала Politeka, оккупанты рванули в наступление на нескольких направлениях, американцы предупредили о целях рф.

Также сообщалось, что в армии рф серьезная проблема, британская разведка рассекретила подробности.