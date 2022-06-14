Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" на 110 день полномасштабной войны.
По словам Арестовича, подразделениям ВСУ пришлось отступить на три километра, но на ход боев это не повлияло.
"На Херсонском направлении им (оккупантам — ред.) хорошо вломили нашей артиллерией, а на Запорожском они ехали, ехали, ехали, но не доехали, потому что им влупили", – заявил представитель ОП.
Эксперт также добавил, что украинские защитники благодаря поставкам современной артиллерии значительно улучшили качество контрбатарейной борьбы. Это касается не только южного направления, но и всей зоны боевых действий.
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Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров заявил за последние две недели ВСУ продвинули линию фронта в Запорожской области на 5-7 км.
«Тем самым украинские защитники идут в направлении Херсона, выбивая российских оккупантов. Кроме того, существенно уменьшилась и численность живой силы рашистів. Нас тоже это вдохновляет, ведь это движение и в сторону Мелитополя», — сообщил Федоров.
Напомним, кадыровцы устроили разборки с бурятами в Украине и ударили по своим же.
Как писала Politeka, оккупанты рванули в наступление на нескольких направлениях, американцы предупредили о целях рф.
Также сообщалось, что в армии рф серьезная проблема, британская разведка рассекретила подробности.