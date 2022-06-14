У рашистов сейчас огромная проблема с тем, чтобы организовать и провести псевдореферендум.

Есть несколько возможных сценариев, на базе которых россияне "официально" включат часть оккупированных территорий в состав россии. Такое мнение озвучил польский политолог Михал Марек в интервью "24 каналу".

Он отметил, что у рашистов сейчас огромная проблема с тем, чтобы организовать и провести псевдореферендум. Им никак не удается установить полный контроль над всей территорией Донецкой и Луганской областей. Но несмотря на это им нужно скармливать своим гражданам хоть какой-то успех.

По его оценкам, вариант с "референдумом" у оккупантов забуксовал - рф понимает, что его проведение спровоцирует проблемы в виде массовых протестов. Михал Марек предупреждает, что может дойти и до такой ситуации, когда армии рф нужно будет применить боевое оружие против непокорных украинцев на захваченных землях.

"Прежде всего этот вариант агрессор рассматривает исключительно для оккупированных частей территорий Запорожской и Херсонской областей. А оккупированного Донбасса это на данном этапе не коснется. Россияне будут решать его судьбу уже после попытки инкорпорировать Юг, на котором сосредоточат в ближайшее время все свои усилия. При условии, что им удастся выйти на границы Луганской и Донецкой областей Украины", - говорит Михал Марек.

Он также допустил проведение на временно оккупированном юге Украины "опроса". Опрос можно полностью сфабриковать без каких-либо доказательств. А если будет референдум, то здесь будет видно уже всем, что украинцы не желают присоединения к рф.

Когда же речь идет о результатах вымышленного опроса, то здесь нет никаких прямых доказательств искусственного происхождения результатов. Это очень сложно доказать.

Напомним, у армии рф серьезная проблема, британская разведка рассекретила подробности.

Как сообщала Politeka, в Беларуси заметили эшелон новейшей техники.

Также Politeka писала, российские оккупанты устроили разборки в Украине и ударили по своим же.