В армии оккупантов только 1 из 10 готовы к прямому столкновению с украинскими воинами.

Об этом, как пишет Politeka.net, свидетельствует новый аудиоперехват, который был опубликован СБУ.

Так, в телефонном разговоре оккупант сообщил своей жене, что у них многие отказались идти в наступление.

«В бой пошли со всего батальона тридцать человек... Кого ранило, кто 200, кто 300, кто отказался... Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь?» – жалуется рашист.

В СБУ объясняют, что обычно батальон насчитывает от 300 до 900 военнослужащих в зависимости от рода войск.

«Поэтому такая тенденция в рядах врага не может не радовать. Это объясняет, почему российские оккупанты все меньше идут в прямую атаку, а просто издалека зачищают украинские населенные пункты артиллерией, убивая гражданских», - подчеркивают в СБУ, напоминая, что каждый оккупант может сохранить свою жизнь, позвонив по номеру 2402, чтобы сдаться в плен.

Горячая линия работает круглосуточно для украинских и российских номеров.

Добавим, что за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов. Таким образом на утро 14 июня потери врага в живой силе достигли цифры 32 500.

Напомним, в Беларуси заметили эшелон новой техники.

Также сообщалось, что оккупанты снова идут в наступление на Харьковском направлении и захватывают территории.

Также Politeka.net писала, что оккупанты пытаются прорваться в Славянск и захватили еще один населенный пункт.