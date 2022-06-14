В Донецкой области оккупанты пытались сдать на лом комплектующие к комплексу ПВО, в надежде, что это поможет им избежать боев на передовой. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Так, захватчики 933 зенитно-ракетного полка оккупационных войск решили сделать свою технику небоеспособной. Они сняли с боевых машин "Тор-М2" блоки управления и решили продать их в пункте приема драгоценных металлов.
Тем не менее, русских, как всегда, подвела жадность. В пункте приемки лома они назвали слишком высокую цену и вступили в конфликт с приемщицей, которая тут же сообщила о "бизнесменах" в так называемое "МГБ ДНР".
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"Теперь командование полка объясняет потерю электронных блоков якобы боевыми действиями, а оккупанты-"бизнесмены" продолжили службу в пехотных подразделениях на передовой", – отмечают в ГУР.
Напомним, у армии рф серьезная проблема, британская разведка рассекретила подробности.
Как сообщала Politeka, крымчане взбунтовались против солдат рф, отказавшись их обслуживать.
Также Politeka писала, Кремлю нужно скармливать россиянам хоть какой-то успех.