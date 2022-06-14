Определенные страны Запада медлят с поставками Украине дальнобойной артиллерии и систем реактивного залпового огня из-за страха победы Киева на войне с Москвой. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью "Украина 24".
Согласно их позиции, с путиным можно договориться, а вот что будет после победы украинского государства, они не знают. Олег Жданов подчеркнул также, что победа Украины полностью изменит очень много факторов – начиная от системы безопасности на европейском континенте, заканчивая структурой экономических и финансовых отношений в самом Евросоюзе.
Также Жданов полагает, что возможный визит лидеров Франции, Германии и Италии – Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Марио Драги – в Украину "будет очень серьезным испытанием" для украинского государства.
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Вполне вероятно, они попытаются оказать давление на Зеленского с целью переговоров с россией. Территориальные уступки не устраивают ни Украину, ни союзников государства на Западе, которых, все же, намного больше, чем сторонников договоренностей с Кремлем.
Напомним, у армии рф серьезная проблема, британская разведка рассекретила подробности.
Как сообщала Politeka, крымчане взбунтовались против солдат рф, отказавшись их обслуживать.
Также Politeka писала, Кремлю нужно скармливать россиянам хоть какой-то успех.