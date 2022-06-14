Причиной того, что путин стал жестоким диктатором и убийцей стало то, что у него было тяжелое детство и психологические травмы. Так считает психолог Елена Шершнева. В своем YouTube-канале специалист разобрала детские травмы и психопатию путина, что объясняет его личность.
Шершнева ссылается на данные польской журналистки, юриста и автора книги "Вова, Володя, Владимир" Кристины Курчаб-Редлих. Она выяснила, что путин изменил свою биографию. На самом деле у него было тяжелое детство и родители-тираны.
"На самом деле Путин родился не 7 октября 1952 года в Ленинграде в семье Владимира и Марии Путиных, а в 1950 году под Уралом. Отца он никогда не знал, а его мать – Вера Путина вскоре после рождения отдала сына своим родителям. Позже женщина устроила свою личную жизнь в Грузии и забрала мальчика", – говорит Шершнева.
Курчаб-Редлих выяснила, что в Грузии отчим устроил настоящий ад для путина. Он бил его, морил голодом и жестоко издевался. Через несколько лет его "как пакет" передали дедушке и бабушке, а впоследствии родственникам из Ленинграда. Они и стали его официальными родителями. В новой семье маленькому Путину лучше не жилось. Жестокость его официального отца до сих пор помнят сверстники диктатора. Тогда психологию российского президента уже полностью разрушили две детские травмы.
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"Таким образом имеем по меньшей мере две сильные травмы – смену семей и физическое насилие. Из-за своего детского эгоцентризма путин стал патологически неуверенным", – отметила Шершнева.
Психолог пояснила, что психика человека может тремя способами воспринимать физическое насилие: капитулировать перед травмой и на всю жизнь принять роль жертвы; попытаться убежать от своей боли, например, в алкогольную зависимость; попытаться компенсировать свою травму, и тогда она становится еще большим палачом, чем были ее обидчики.
Шершнева заявила, что патологическая неуверенность путина с годами только усиливалась. "Он был настолько незаметным, что однокурсники и преподаватели института не помнят будущего президента РФ. Его называли "окурок" и "бледная моль". Путин постоянно пытается доказать миру, что он достоин внимания и такой, как нужно. Но мир каждый раз отвечает так же, как и в институте", – добавила психолог.
Она также отметила, что у российского диктатора постоянно прогрессируют мания величия и психопатия.
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