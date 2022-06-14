Настало время китаизации российского Дальнего Востока, а там и референдум о присоединении к Китаю не за горами.

В то время, как путин загнал все войска с Дальнего Востока, включая и Сахалин, на войну в Украину, Китай воспользовался отвлечением рф - он начал китаизацию российского Дальнего Востока. Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Украины" с ссылкой на сообщения в российских СМИ.

Так, во всех школах Благовещенска (это город на границе с Китаем, их разделяет река шириной 1 км) начнут с 1 сентября преподавать китайский язык.

"С 1 сентября этого года мы планируем во всех благовещенских школах преподавать китайский язык. Сегодня спецкласс с глубоким изучением китайского языка есть только в одной школе", - говорится в сообщении.

Стоит также отметить, что в китайских учебниках истории утверждается, что почти вся Сибирь, включая и Западную вплоть до Томской области – это временно утерянные китайские территории.

А в книжных магазинах Китая продаются географические карты-пособия, в которых Приморье, остров Сахалин, Восточная Сибирь и т.д. отмечены как принадлежавшие Китаю еще со времен первой династии Цинь в III в. до н.э.

Напомним, Китай накинул новую "удавку" на экономику россии.

Как сообщала Politeka, Казахстан ввел запрет для Росии и Беларуси.

Также Politeka писала, СМИ узнали, какое поручение дал Си Цзиньпин в отношении рф, которая просит о помощи.