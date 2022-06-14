Белорусский диктатор Александр Лукашенко признал критическую зависимость оборонной сферы от импортных компонентов.
Об этом сообщает "Зеркало".
"Даже в оборонной сфере мы пока еще зависимы от импортных компонентов, особенно тех, которые мы никогда не будем производить в Беларуси в силу того, что нам просто штучно они нужны, единично, и создавать огромные заводы за миллиарды долларов, чтобы себя оснастить, - какой идиот это будет делать. Это просто нерентабельно", - заявил он.
Лукашенко подчеркнул, что необходимо устранить зависимость от зарубежных компонентов, назвав эту задачу стратегической.
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"На основе собственных решений должны работать национальные дата-центры, узлы обработки банковских операций, средства мониторинга общественной безопасности", - добавил он.
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