Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.
Также сообщается, что на Бахмутском направлении враг вел артобстрелы наших позиций в районах Спорного, Яковлевки, Покровского, Клинового и Новолуганска. Авиаудар армейской авиации зафиксирован вблизи Устиновки.
Наступление противника, благодаря действиям наших воинов, в районе Николаевки захлебнулось - враг понес потери и отошел. Перегруппировывается для возобновления наступления.
Кроме того противник вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое-3, Новолуганское, Берестово, но понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Ведет штурмовые действия в районе Врубовки, бои продолжаются.
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На Новопавловском направлении защитники Украины отбили наступление в районе населенного пункта Шевченко. Враг отошел.
Тем временем на Харьковском направлении подразделения противника, при поддержке вертолетов армейской авиации, пытались не допустить дальнейшего продвижения наших войск к Государственной границе.
На Донецком направлении враг цинично обстрелял из артиллерии населенные пункты Устиновка, Тошковка, Нью-Йорк, Новомихайловка, Антоновка и Каменские Дачи.
Напомним, оккупанты сосредотачиваются на продолжении наступления на Славянск.
Также сообщалось, что ночью оккупанты накрыли жилые дома на Днепропетровщине из "Ураганов", есть погибшие.
Также сообщалось, что в Пентагоне раскрыли, изменилась ли задумка Путина по Украине.