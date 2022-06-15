Война России в Украине находится на критической стадии, которая может определить долгосрочный исход конфликта.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей западной разведки. Как отмечает издание, Западные чиновники внимательно следят за тремя возможными сценариями, которые, по их мнению, могут развернуться.

Так, согласно первому сценарию, Россия может продолжать пошагово добиваться незначительных успехов на Донбассе. Это означает постоянные локальные наступления и, возможно, медленное продвижение вперед из-за превосходства в численности артиллерии и личного состава.

Второй сценарий предполагает, что фронт может остановиться и оставаться неподвижным на месяцы, если не на годы. Это приведет к огромным жертвам с обеих сторон и медленно нарастающему кризису, который будет продолжать истощать мировую экономику.

Наименее вероятным сценарием официальные лица считают третий: Россия может пересмотреть свои военные цели, объявить о "победе" и попытаться минимизировать боевые действия.

Как отмечает издание, официальные лица США все больше опасаются, что если России удастся закрепить некоторые из своих успехов на востоке , путин в конечном итоге сможет использовать эту территорию в качестве плацдарма для дальнейшего продвижения вглубь Украины.

Западные чиновники в целом считают, что Россия находится в более выгодном положении на востоке, исходя исключительно из массы. Тем не менее, по словам одного из высокопоставленных чиновников администрации Байдена, «российский прогресс не является предрешенным».

Известно, чтот Россия понесла потери в размере до трети своих сухопутных войск.

Добавим, в свою очередь в Генштабе сообщили, что на утро 15 июня ВСУ ликвидировали уже 32 750 оккупантов.

Напомним, ВСУ заставили оккупантов отступить сразу на двух направлениях.

Также сообщалось, что ночью оккупанты накрыли жилые дома на Днепропетровщине из "Ураганов", есть погибшие.

Кроме того Politeka.net писала, что в Пентагоне раскрыли, изменилась ли задумка Путина по Украине.