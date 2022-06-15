Российское военное руководство продолжает расширять резерв призывников, манипулируя служебными требованиями. Паралельно они продолжают наступательные операции к северо-востоку от Харькова и улучшают оборону вокруг Херсона.

Об этом говорится в сводке по военной ситуации от Института изучения войны.

Так, в рф уже говорят о том, что Москва готовится повысить возрастной ценз для призыва на воинскую службу с 40 до 49 лет и отменить действующее требование о ее прохождении для службы в танковых и мотострелковых частях. Аналитики института отмечают, если это правда, сдвиг демонстрирует растущее отчаяние Кремля в отношении новобранцев для пополнения передовых частей, независимо от их плохих навыков.

Отмечается также, хотя российские новобранцы должны иметь чистое криминальное прошлое для службы, частные военные компании, такие как группа Вагнера, допустят к ней лиц с "мягкими проступками". Такие правонарушители уже были мобилизованы в Донецк и Луганск.

Тем временем подчеркивается, что 14 июня российские силы продолжили наступательные операции по оттеснению украинских войск от оккупированных линий фронта к северо-востоку от Харькова. Оккупанты пытаются восстановить контроль над этими рубежами.

Кроме того, недавние контратаки ВСУ на юге Украины вынудили российских оккупантов уделить первоочередное внимание своей обороне. Сейчас оккупанты минируют неустановленные места на берегу реки Ингулец, вероятно, в ответ на успешные действия ВСУ в районе поселка Давыдов Брод (северо-западнее Херсона) и в направлении Николаева и Кривого Рога.

Напомним, НАТО подталкивают к прямому вмешательству в войне в Украине.

Как Politeka сообщала, ВСУ заставили оккупантов отступить сразу на двух направлениях.

Также Politeka писала, что назван крупный город, на который ринутся оккупанты.