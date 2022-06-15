В боях за Украину погиб студент второго курса Львовского национального университета Ивана Франко. Об этом сообщили на странице университета.
«В бою с российскими оккупантами погиб студент второго курса экономического факультета Александр Ткаченко. Ему было 23. С юношеских лет он мечтал стать профессиональным военным-защитником Украины», – говорится в сообщении.
Как отмечают в университете, в 2018-2020 годах Александр участвовал в боевых действиях в обороне от российских захватчиков восточных регионов Родины.
В 2022 году он снова приступил к обороне Украины. Трагическая гибель Александра произошла во время боевого столкновения и массированного артиллерийского обстрела со стороны захватчиков в городе Попасная в Луганской области. Тело героя нашло свой последний покой на родной Жовковщине.
"Его слова - пустой звук": Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина
"Есть угроза оккупации": назван крупный город, на который ринутся оккупанты
В 50 км от Украины: на военной базе в россии прогремел взрыв, над местом ЧП кружат вертолеты
«Исходим из самого пессимистичного сценария»: как в ОП готовятся к возможному вторжению Беларуси
"Это вам не Монатик, Потап, Винник": Даниэль Салем показал, как проходят его будни на фронте
В университете, где защитник учился, его вспоминают как невероятно умного, способного, ответственного и трудолюбивого парня. Боль разрывает сердца родителей... Вечная слава и низкий поклон Герою Украины за его подвиг!
Напомним, шахматист с Днепропетровщины пожертвовал собой в бою с оккупантами.
Как Politeka сообщала, в боях с оккупантами полегли два друга с Одесчины.
Также Politeka писала, Харьков потерял защитника, который прошел Майдан и "ад" на Донбассе.