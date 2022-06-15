Несмотря на то, что ныне оккупанты контролируют большую часть Северодонецка на Луганщине, это не те "успехи", на которые рассчитывал Кремль, начиная войну.

Российская армия столкнулась с невероятной силой сопротивления ВСУ, пытаясь захватить города на Донбассе. Российские оккупанты и дальше пытаются захватить Северодонецк. Им это не удается, что ломает планы всего военного управления рф.

Об этом говорится в Twitter британского Министерства обороны.

Россияне бросили немало сил на захват Северодонецка. Ведь в Кремле хотели, чтобы к 1 июня вся Луганская область очутилась под их оккупацией. А к 1 июля захватить всю Донецкую область. Поэтому там не считались с потерями.

После более чем месяца тяжелых боев, российские войска контролируют большую часть Северодонецка. Российская тактика ведения войны в городах, которая возлагается на интенсивное использование артиллерии, нанесла большой побочный ущерб всему городу.

Украинские войска не отступили из Северодонецка и успешно отражают попытки штурмовых действий противника в Северодонецке. Боевые действия продолжаются. Британская разведка сообщает, что подразделения ВСУ вместе с несколькими сотнями мирных жителей находятся в подземных бункерах на химическом заводе "Азот" в промзоне города.

Таким образом, оккупантам снова придется бросать значительные силы, чтобы сдерживать украинских защитников. Временно это не позволит россии переназначить эти подразделения для выполнения других задач.

Разведка Британии сделала вывод, что пока оккупанты будут вынуждены значительную часть своих сил удерживать вокруг территории завода "Азот", украинские войска на других участках фронта смогут переходить к контрнаступлению.

Напомним, НАТО подталкивают к прямому вмешательству в войне в Украине.

Как Politeka сообщала, ВСУ заставили оккупантов отступить сразу на двух направлениях.

Также Politeka писала, что назван крупный город, на который ринутся оккупанты.