Россия прочесывает всю страну в поисках живой силы и оружия, в том числе старых танков, израсходовав большую часть своего военного потенциала за первые 100 дней вторжения в Украину.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников, знакомых с ситуацией.

В результате уже через несколько месяцев Россия может замедлить наступление для крупной перегруппировки.

Кроме того, Кремль также может быть вынужден объявить массовую мобилизацию. Как отмечают источники издания, Путин до сих пор не хотел этого делать, поскольку это было бы равносильно публичному признанию, что война идет не так, как планировалось.

В то же время, как отмечают собеседники издания, проблемы в России могут возникнуть не так скоро, чтобы оказать помощь силам Украины на востоке Донбасса.

Тем временем стало известно, что количество погибших детей из-за нападения Росси возросло.

Так, согласно последним официальным данным Генпрокуратуры Украины, 313 детей погибли и более 579 получили ранения. Только день назад ювенальные прокуроры отчитывались о 288 погибших детях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 291, Харьковской – 169, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 54, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17.

Напомним, ВСУ ликвидировали известного российского пропагандиста.

Также Politeka.net писала, что в разведке США озвучили три сценария развития войны в Украине.

Кроме того Politeka.net сообщала, что ВСУ заставили оккупантов отступить сразу на двух направлениях.