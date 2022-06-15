Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко рассказал, как можно будет освободить от вражеских войск территорию Херсонской области. При этом он заявил в "Крым.Реалии", что оперативное время утеряно, однако это не означает, что ВСУ не смогут выгнать оккупантов.

Генерал признался, что ВСУ немного потеряли время, когда дали врагу усилить свою линию обороны. Вражеская артиллерия целенаправленно бьет по одной и той же точке, чтобы деморализовать людей. Оккупанты минируют дороги, ведущие к областному центру, а также простреливают чуть ли не каждый метр.

"Скажу как есть: если бы у нас было достаточно сил и средств, которых у нас, к сожалению, не хватает (техника, вооружение, артиллерия, ПВО, поддержка с воздуха), если бы мы разогнались, поверьте, что они бы остановились уже за Керченским мостом", - сказал Дмитрий Марченко.

Марченко также оценил оборону врага на херсонском направлении, назвав ее "обороной трусости".

Оккупанты пытаются все залить бетоном, чтобы не допустить прорыва ВСУ. Однако если командование отдаст приказ о скорейшем наступлении на Херсонском направлении, вся эта оборона рухнет, а сами оккупанты будут бежать с поля боя.

"Когда пойдет массированное наступление, контратака, все оккупанты побегут в Крым. Потому что они немотивированы. У них нет ни желания, ни мотивации. Их туда загнали плетками и заставили воевать. Нас никто не заставлял воевать, мы отбиваем свой дом. У нас другого варианта нет, у нас Родина одна и другую нам никто не даст", - добавил генерал Дмитрий Марченко.

Напомним, НАТО подталкивают к прямому вмешательству в войне в Украине.

Как Politeka сообщала, ВСУ заставили оккупантов отступить сразу на двух направлениях.

Также Politeka писала, что назван крупный город, на который ринутся оккупанты.