Ряд южных городов Украины могут стать следующими целями врага. Это может произойти в случае успеха российских оккупантов на Донбассе. Об этом рассказал военный аналитик, профессор Майкл Кларк, сообщает издание Sky News.

Так, захватчики нацелятся на Одессу и Николаев. Эти областные центры являются важными стратегическими объектами – взятие Одессы лишило бы Украину выхода к морю, а Николаев является "воротами" в Одессу.

"У российских войск уже есть портовый город Мариуполь и Азовское море, поэтому они, скорее всего, обратят свое внимание на Одессу. Однако россия уже однажды полностью провалилась в решении этой задачи и была отброшена от Николаева. Тем не менее, рф может провести еще одну атаку, передислоцировав войска с Донбасса", – считает Майкл Кларк.

Он также заявил, что текущими темпами российские войска в конечном итоге могут захватить всю территорию Донбасса. Однако Северодонецк пока еще не оккупирован, при этом украинцы заставят россиян поплатиться за захват города.



Напомним, НАТО подталкивают к прямому вмешательству в войне в Украине.

Как Politeka сообщала, ВСУ заставили оккупантов отступить сразу на двух направлениях.

Также Politeka писала, что назван крупный город, на который ринутся оккупанты.