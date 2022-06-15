Благодаря быстрой реакции и мощному отпору украинских защитников армия рф получила по зубам настолько, что попыток нападать на другие государства предпринимать пока не будет. Но такие планы действительно все еще есть. Об этом заявил депутат Литовского Сейма Матас Малдейкис в эфире "Украина 24".

По его словам, владимир путин планировал еще одну войну на 2027 год. Он отметил, если бы бункерный дед добился успехов в Украине, уже через 5 лет путинские военные могли бы вторгнуться на территорию Европы, начав свое шествие с Литвы.

Тем не менее ВСУ сделали свое дело, и сейчас в Кремле надеются найти выход из сложившейся ситуации. Однако всю рф литовский депутат характеризует как страну, "живущую пониманием мира XIX века".

"Никогда не думаешь, что в XXI век придет война. Когда большая часть политиков об этом говорила, им отвечали, что это невозможно и не надо истерить, такое в XXI веке невозможно. Мы уверяли, что это возможно, потому что есть государство рф, которое живет в понимании мира XIX века, и это надо понимать и к этому готовиться", - пояснил он.

Отдельно он добавил, что многие события в украинской политике ему напоминают прежние события в Литве, которая тоже длительное время шла в ЕС и НАТО. В этом контексте Матас Малдейкис подчеркнул, что "политика пророссийских партий в этом плане является губительной".

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