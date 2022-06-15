Несмотря ни на что стратегическая победа будет за Украиной.

Сейчас наступает такой период войны, что российским оккупантам нужно не убивать за деньги, а обороняться, и когда по тебе работает украинская артиллерия – это совсем другое и не все оккупанты готовы идти на это. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов.

Он также рассказал, что сдерживает ВСУ от большого контрнаступления на фронте. При этом Ростислав Смирнов подчеркнул, что это лишь временно стопорит процесс.

"Недостаточное количество тяжелого вооружения на позициях временно сдерживает наше контрнаступление, но оно неизбежно, это лишь вопрос времени. Конечно, для нас время – это потерянные жизни наших бойцов и разрушенная инфраструктура", – добавляет советник министра внутренних дел.

При этом он убежден, что стратегическая победа будет за Украиной. Ведь стратегическая победа в войне, это о ресурсах. У Украины есть возможности пополнять собственные запасы, как в технике, так и в кадрах. Такого не скажешь о рф, которая тратит все, что накопила за годы.

Напомним, оккупация Донбасса несет опасность двум украинским городам.

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