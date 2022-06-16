Как сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ, основные усилия оккупанты сосредотачивают на Бахмутском направлении.

На Северодонецком направлении российские оккупанты продолжают обстрелы наших войск из всех имеющихся огневых средств.

Кроме того враг не прекращает попыток установления полного контроля над Северодонецком - ведет штурм, бои продолжаются.

На Бахмутском направлении враг проводит штурмовые действия с целью улучшения тактического положения. На Лиманском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник не прекращает обстрелы с целью сковывания действий подразделений ВСУ.

На направлении Егоровка – Шевченко наши воины обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника.

На Южнобугском и Таврическом направлениях противник сосредоточивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления наших войск.

На Слобожанском направлении противник перегруппировывает войска с целью наращивания наступательных возможностей.

На Славянском направлении агрессор ведет штурмовые действия, ищет слабые места в оборонительных позициях ВСУ

На Харьковском направлении основные усилия враг сосредотачивает на удержании занятых рубежей. С целью сковывания наших подразделений и недопущения перехода в наступление враг осуществлял интенсивные артиллерийские обстрелы, в том числе и из реактивных систем залпового огня.

Кроме того враг совершил артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Леоновка и Бачевск Черниговской и Сумской областей.

Напомним, Россия может предложить сделку.

Кроме того Politeka.net сообщала, что ВСУ ликвидировали известного российского пропагандиста.

Также Politeka.net писала, что в разведке США озвучили три сценария развития войны в Украине.