Оккупанты сталкиваются с сопротивлением украинцев во временно оккупированных городах. Из-за этого планы Кремля по аннексии территорий рушатся и враг идет на циничные провокации. Об этом пишет американский Институт исследование войны (ISW).

Украина, флаг Украины

Так, местные жители Донецка и Макеевки сообщают об интенсивных обстрелах в обоих городах. После этого оккупанты начинают обвинять ВСУ в нанесении ударов по городам. Однако все выдуманные утверждения разбиваются о сообщения пользователей соцсетей и Украинского центра противодействия дезинформации.

Отмечается, что обстрелы были совершены российскими войсками с целью разжигания антиукраинских настроений или поощрения "мобилизации" в псевдореспубликах. Аналитики пишут, что эти потенциальные атаки под ложным флагом могут быть ответом на заявления западных официальных лиц от 15 июня об увеличении военной помощи Украине.

Херсон, украинцы

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Также россияне продолжают сталкиваться с трудностями в реализации своих оккупационных планов из-за проукраинского движения и на других оккупированных территориях, ведь украинцы не сдаются. Так, 9 и 11 июня неизвестные украинские партизаны преследовали сотрудников МЧС России в Мариуполе.

Согласно собранным данным, Институт предполагает, что проукраинские действия, вероятно, будут продолжать срывать усилия россии по консолидации полномасштабного административного контроля над оккупированными территориями и планов аннексии.

Напомним, Резников раскрыл обнадеживающие результаты "Рамштайна-3".

Как Politeka сообщала, оккупанты наращивают силы и ищут слабые места в обороне.

Также Politeka писала, эксперт объяснил, почему Украина не может рассчитывать на помощь Германии.