Имя этого политика чаще всего всплывает во время всевозможных инсайдов из Кремля.

В россии обсуждают тему смены власти. Дочь путина Екатерина Тихонова может выйти из тени, но главным преемником диктатора является не она. Об этом рассказал в интервью Обозреватель российский эксперт и геоэколог Юрий Медовар.

В частности эксперт отметил, что секретарь российского Совбеза Николай Патрушев может окончательно "подсидеть" своего начальника. Имя этого политика чаще всего всплывает во время всевозможных инсайдов из Кремля. Однако его кандидатуру не считают хорошей даже россияне. Более того — они утверждают, что путин является меньшим злом. Николая Патрушева называют — человеком еще более опасным, чем путин.

По мнению Медовара, Патрушев легко мог стать одним из тех, кто подтолкнул путина начать войну с Украиной. Он также напомнил, что Патрушев был одним из агентов Комитета Государственной Безопасности (КГБ), той же машины, что породила и путина.

"Патрушев же из "комитета". Думаю, он был одним из тех, кто толкнул путина на эту "спецоперацию". Тот же Нарышкин трясся на совете нацбезопасности, он слова не мог сказать. А Патрушев жесткий. У Нарышкина на лице написан интеллект, а вот у Патрушева другое лицо, и там что-то другое написано", — заключил эксперт.

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