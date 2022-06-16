Ежедневно на Донбассе погибают или получают ранения до 1000 украинских солдат.

Об этом заявил глава украинской переговорной делегации, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Его цитиирует издание Аxios.

По его словам, в среднем гибнет от 200 до 500. Еще больше бойцов получают ранения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневно погибает от 60 до 100 украинских военнослужащих. По словам Арахамии, за последние две недели это число значительно выросло.

Также Арахамия уточнил, что Украина призвала в армию миллион человек и имеет возможность набрать еще 2 миллиона – таким образом сил для того, чтобы продолжать бои на Донбассе достаточно.

Однако Украине нехватает оружия и боеприпасов, чтобы противостоять России в "одной из крупнейших битв 21 века".

Напомним, Арахамия также рассказал, в каком формате продолжаются переговоры с россией.

Кроме того Politeka.net писала, что Путин планировал еще одну войну на 2027-й год.

Также Politeka.net писала, что оккупация Донбасса несет опасность двум украинским городам.