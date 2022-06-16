Соответствующие кадры уже появились в Сети и вызвали бурную реакцию у пользователей, пишет Politeka.net.

«Святая троица беспокойство», «Пусть посмотрят, кому лицо сохранять надо», «Вот и возможность увидеть лицо Путина», "А им Путин разрешил?", "Пусть воочию увидят, что сделал их любимый вова", " пусть видят этот ужас! Чтобы он снился до конца жизни», «Надо было приехать сразу же после выхода оттуда русских войск.... Чтобы увидеть все реалии войны, а не тогда, когда уже убрали все», - пишут в комментариях к видео.

В свою очередь Шольц уже сделал первое заявление после приезда в Киев: "Мы не только хотим продемонстрировать солидарность, мы также хотим заверить, что помощь, которую мы организуем финансовая, гуманитарная, а также когда речь идет о вооружениях – будет продолжена. И мы продолжим ее предоставлять до тех пор, пока это будет необходимо для борьбы Украины за независимость".

Напомним, также в Киев прибыл президент Румынии Клаус Йоханнис.

Между тем советник главы Офиса Президента и министра внутренних дел Виктор Андрусов заявил, что евролидеры будут убеждать украинские власти продолжить переговорный процесс с Путиным.

Напомним, стало также известно, что ежедневные потери украинской армии значительно увеличились.

Также сообщалось, что оккупанты наращивают силы и ищут слабые места в обороне ВСУ.

Кроме того Politeka.net писала, что в разведке США озвучили три сценария развития войны в Украине.