Все будет зависеть от того, кто именно придет к власти.

В случае смерти президента россии владимира путина могут возникнуть разные сценарии продолжения войны в Украине. Об этом 24 каналу сообщил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

Эксперт отметил, что силовые структуры рф имеют все шансы, чтобы пост президента россии занял их глава или представитель. Речь идет о министерстве обороны, ФСБ и сухопутных войсках. Кто-то из них является представителем силового решения, а кто-то хочет поскорее все закончить и получить свои деньги.

Как подчеркнул Коваленко, кто бы ни пришел вместо путина на его место – он все равно будет торговаться относительно того, какие территории Украины россия оставит себе. Это некий недоимперский реваншизм, который есть в генетическом коде россиян.

"Украине остается лишь продолжать деоккупировать свои территории от российских врагов, поскольку скорого завершения войны во время смены власти в россии не стоит ожидать. В любом случае придет военный преступник", - отметил Александр Коваленко.

Он также подчеркнул, что боевые действия будут продолжаться пока рф будет нужно, чтобы война продолжалась и пока у них не будет действенного сценария относительно масштабного побега из Украины.

Напомним, Резников раскрыл обнадеживающие результаты "Рамштайна-3".

Как Politeka сообщала, на пост президента рф нацелился еще один агент КГБ, названо имя.

Также Politeka писала, сопротивление мешает планам Кремля, но рф готовит новые провокации.