Для российских захватчиков очень важно взять под свой контроль Северодонецк, который после временной оккупации Луганска стал столицей Луганской области.

После этого они смогут отчитаться о первой громкой победе на Донбассе. Об этом в интервью "Украинской правде" заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

"Россияне вынужденно корректировали свои планы. Их планы становились все менее амбициозными, но все равно потребности в победах останутся, потому что им надо что-то продавать наружу и внутри страны", - пояснил Рахманин, добавив, что именно поэтому оккупанты сосредоточились на Донбассе.

Для того, чтобы объявить о первой победе на Донбассе, врагу необходимо закрепиться на административной границе Луганской области.

«Для того, чтобы это сделать, им необходимо взять Северодонецк. Если он будет взят, то для них упрощается ситуация. Несколько упрощается вопрос и с захватом Лисичанска», - пояснил Рахманин, добавив, что в Северодонецке сейчас «очень сложная и очень жесткая ситуация».

Добавим, что днем 16 июня оккупанты нанесли авиаудар по Лисичанску.

"Попали в одно из зданий, где скрывались люди. По меньшей мере трое погибших и семеро раненых. Разбираем завалы", - сообщил руководитель Лукганской ОВА Сергей Гайдай.

Также сообщалось, что Северодонецк полуокружен, но ВСУ не собираются бросать город и ждут возможного приказа о контратаке.

Между тем, напомним, в Украине находятся президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц. Лидеры стран Европы в частности прибыли в разгромленный российской армией Ирпень, где имели возможность "увидеть лицо Путина".

Кроме того Politeka.net писала, что ежедневные потери ВСУ значительно выросли.