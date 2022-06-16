На данный момент существует два ключевых сценария развития событий после битвы за Донбасс. Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Он отметил, что россияне продолжают атаки и нет ни одного намека на то, что они уменьшают свою активность. Также нет оснований предполагать, что они могут уйти со временно оккупированных территорий Украины. Напротив: они усиленно пытаются закрепиться на захваченных землях.

По его мению, от результатов битвы за Донбасс, которая продолжается прямо сейчас, будет зависеть судьба войны и то, по какому сценарию будут дальше разворачиваться события. Ключевых сценариев на данный момент существует два: контрнаступление Украины или заморозка боевых действий на неопределенный срок.

Вадим Денисенко также назвал враньем заявление секретаря совета безопасности россии Николая Патрушева о том, что рф якобы готова к переговорному процессу, а Украина заморозила переговоры.

"Кремль не заинтересован в том, чтобы о чем-то договариваться. Разговоры о якобы готовности к переговорам нужны Москве, чтобы оттянуть время и показать миру свою якобы договороспособность", - пояснил он.

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