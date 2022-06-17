Об этом рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью «Украинской правде».

По его словам, у россиян очень большое количество танков, но они не зря снимают с хранения Т-62 60-х годов, БМ-21 "Град", которым тоже более чем по 30–40 лет.

Это значит, объяснил Рахманин, что огромные ресурсы иссякают.

«Во-вторых, им все равно все труднее и труднее восстанавливать определенную часть вооружения», - заявил нардеп.

По его словам, до конца года может произойти ситуация, когда Путин потеряет огромное количество людей, техники в ресурсы будут существенно исчерпаны. Кроме того начнут действовать санкции. Тогда россии понадобится взять паузу.

"Это может произойти в конце года, когда обе стороны будут истощены настолько, что будут нуждаться в этой паузе. При таких условиях вполне возможно, что активные боевые действия в конце зимы прекратятся", - предположил Рахманин.

Впрочем, заверил народный депутат, это не значит, что они не возобновятся.

«Через три месяца, пол года, год, две недели – этого никто не знает», - предупредил Рахманин.

Напомним, Подоляк раскрыл, что военные готовы к освобождению юга и ждут только одного.

Также сообщалось, что даст россиянам захват Северодонецка.

Кроме того, Politeka.net писала, что ежедневные потери ВСУ значительно возросли.