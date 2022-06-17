Российские захватчики основные усилия на Харьковском направлении сосредоточиили на удерживании рубежей.

Как сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ, враг также пытается недопустить выхода сил обороны на государственную границу и в тыл группировки войск, действующей на Славянском направлении.

Кроме того, противник пытался провести разведку боем в районе населённого пункта Кочубеевка, однако потерпел неудачу.

«Наши воины ответили метким огнем и враг отошел», - сообщили в Генштабе.

В свою очередь в Институте изучения войны констатировали, что Российские и украинские войска вступили в боестолкновения к северу и северо-востоку от Харькова, хотя ни одна значительная территория не перешла из рук в руки.

Ранее Харьковская областная прокуратура опубликовала фото последствий обстрела оккупантами Индустриального района Харькова.

Также сообщалось, что в Харьков приехал прокурор суда в Гааге.

«Закон находится на передовой. Виновные понесут наказание за совершенные преступления. Наша команда на месте, работает над раскрытием правды», — прокомментировал Карим Хан свой визит.

Напомним, названы города, куда оккупанты рванут после Донбасса.

Кроме того, Politeka.net писала, что ежедневные потери ВСУ значительно возросли.

Также сообщалось, что оккупанты провели работу над ошибками и изменили тактику.