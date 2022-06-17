Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире программы "Говорит великий Львов".
Данилов сообщил, что президент ранее собрал совещание, на котором проговаривался вопрос Беларуси: какая ситуация на границе, в каком состоянии находится белорусское войско, сколько там российских военных.
"В результате есть поручение – сейчас будет происходить проверка в четырех областях состояния подготовки в случае, если будут происходить такие повторные вызовы для нашей страны", — отметил Данилов.
В утренней сводке Генштаба ВСУ 17 июня сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Беларуси основные усилия сосредотачивают на разведке, инженерном оборудовании позиций и охране госграницы. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов.
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Военный эксперт Олег Жданов в эфире у Марка Фейгина также сообщил, что в Беларуси начались учения по проведению мобилизации, которые продлятся до 8 июля. Военнообязанным уже раздали повестки и они должны прийти в военкоматы.
Жданов добавил, что пока неизвестно, чем закончатся учения в Беларуси, но до их завершения страна закрыла свое воздушное пространство.
Напомним, эксперт раскрыл, с какой целью Лукашенко может погнать армию в Украину.
Как сообщала Politeka, названы города, куда оккупанты рванут после Донбасса.
Кроме того, Politeka.net писала, что ежедневные потери ВСУ значительно возросли.