Владимир Зеленский поручил на случай нового вторжения со стороны Беларуси проверить готовность к обороне в четырех областях Украины.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире программы "Говорит великий Львов".

Данилов сообщил, что президент ранее собрал совещание, на котором проговаривался вопрос Беларуси: какая ситуация на границе, в каком состоянии находится белорусское войско, сколько там российских военных.

"В результате есть поручение – сейчас будет происходить проверка в четырех областях состояния подготовки в случае, если будут происходить такие повторные вызовы для нашей страны", — отметил Данилов.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 17 июня сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Беларуси основные усилия сосредотачивают на разведке, инженерном оборудовании позиций и охране госграницы. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов.

Военный эксперт Олег Жданов в эфире у Марка Фейгина также сообщил, что в Беларуси начались учения по проведению мобилизации, которые продлятся до 8 июля. Военнообязанным уже раздали повестки и они должны прийти в военкоматы.

Жданов добавил, что пока неизвестно, чем закончатся учения в Беларуси, но до их завершения страна закрыла свое воздушное пространство.

Напомним, эксперт раскрыл, с какой целью Лукашенко может погнать армию в Украину.

Как сообщала Politeka, названы города, куда оккупанты рванут после Донбасса.

Кроме того, Politeka.net писала, что ежедневные потери ВСУ значительно возросли.