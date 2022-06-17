Оккупанты провели безуспешные наступательные операции к северо-западу от Славянска, а украинские войска возобновили подготовку к контрнаступлению к западу от Изюма. Об этом говорится в американском Институте изучения войны (ISW).
Отмечается, что российские войска предприняли безуспешные атаки к северо-западу от Славянска, что в Краматорском районе Донецкой области, и постепенно продвигались по территории к юго-востоку от Изюма на Харьковщине. Они не смогли захватить Долину (на трассе Е40, ведущей к Славянску) и отошли на ранее занятые позиции.
При этом ВСУ обстреляли российскую тяжелую артиллерию, пытающуюся продвинуться с востока и северо-западной окраины Богородичного, примерно в 25 км к юго-востоку от Изюма.
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Украинские силы могут возобновить контрнаступательные операции к западу от Изюма. Продолжающийся огонь российской артиллерии к западу и северо-западу от Изюма также, вероятно, указывает на контрнаступление украинских сил в этом районе.
Эксперты подчеркнули: украинское контрнаступление, скорее всего, будет направлено на то, чтобы перерезать российские пути сообщения с районами Изюма и Лимана.
Напомним, что министр Резников объявил этапы освобождения Украины.
Как сообщала Politeka, названы сроки, когда россияне могут остановиться.
Также Politeka писала, что враг стягивает больше артиллерии и готовится к атаке на еще один крупный город.