Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.
«Китай продолжает повторять российскую пропаганду, что очень тревожно», — сообщил представитель Госдепа и подчеркнул, что Китай остается на стороне рф, несмотря на все зверства российских войск, а также, несмотря на вызовы глобальной продовольственной безопасности.
"Тот факт, что КНР во многом до сих пор отрицает зверства, которые имеют место в Украине, те зверства, которые мы видели воочию благодаря сообщениям многих СМИ, я думаю, это говорит о партнерстве и выборе, который сделал Китай", — пояснил Нед Прайс.
Спикер Госдепа также высказался относительно последнего телефонного разговора Си Цзиньпина и владимира путина и резюмировал: «Позиция заявленного нейтралитета со стороны КНР является не более чем пустым заявлением».
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Отметим, в телефонном разговоре Си Цзиньпин заявил путину, что с начала этого года, несмотря на "глобальные потрясения и перемены", китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития, также развивается торгово-экономическое сотрудничество.
Напомним, Китай завладел абсолютно всей Восточной Сибирью: Конституция рф на территории уже не действует.
Также Politeka.net писала, что министр обороны Алексей Резников объявил этапы освобождения Украины.
Кроме того Politeka.net сообщала, что враг стягивает больше артиллерии и готовится к атаке на еще один крупный город.