За кулисами три европолитика Шольц, Макрон и Драги призывают Украину пойти на уступки Москве. Они хотят мирного решения, которое было бы максимально рентабельным.

Об этом по итогам визита европейских лидеров в Киев пишет немецкое издание Die Welt.

Так, издание указывает, что есть много оснований полагать, что Шольц, Макрон и Драги подталкивали украинского лидера Владимира Зеленского к началу переговоров с Россией и работе над мирным решением. Также DW пишет, что єтот визит может стать для Зеленского началом кошмара, потому что Макрон, Шольц и Драги являтся ядром новой коалиции политиков, выступающих за прагматичное, быстрое и, по крайней мере, с точки зрения Запада, наиболее рентабельное мирное решение.

«Но они не выступают за справедливость, большую безопасность в Европе и защиту свободы и основных принципов международного права», - подчеркивает СМИ.

В результате это создает огромный раскол внутри ЕС. С одной стороны, есть реальные политики, вокруг которых может сформироваться большинство в Европе. А с другой – все те страны, которые справедливо опасаются того, что, захватив Украину, Путин не оставновится и продолжит атаковать, преследуя свои фантазии о Великой Российской империи.

Напомним, находясь с визитом в Киеве, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Как отмечает DW, никому из них это обязательство не будет ничего стоить.

Также издание подчеркивает, что война в Украиине – это не региональный конфликт и на кону стоит европейское мироустройство. И, если вторжение Путина будет вознаграждено территориями, он продолжит атаку.

Напомним, Зеленский поделился итогами визита Макрона, Шольца и Драги в Украину.

Также сообщалось, что европейских лидеров привезли на руины Ирпеня, где они, по мнению украинцев, смогли увидеть настоящее лицо Путина.

Ірпінь в Україні. Ми бачили спустошене місто і сліди варварства. А також героїзм українок та українців, які зупинили російську армію, коли вона йшла на Київ. Україна чинить опір. Вона має бути здатною перемогти. pic.twitter.com/tabIWxiKKG — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 16, 2022

Макрон в свою очередь ответил на вопрос относительно своего скандального заявления про сохранение лица российскому лидеру.