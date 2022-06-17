Они не понимали у себя там степень ожесточенности украинского общества, а теперь им все показали.

Кремль больше не сможет давить на Украину посредством коррумпированных западных чиновников. Ведь Владимир Зеленский на встрече с главами государств и правительств Франции, Германии и Италии, навсегда закрыл тему территориальных уступок рф. Такое мнение высказал политолог-публицист Андрей Пионтковский.

Он также отметил, что это однозначно победа Украины, причем уже вторая после битвы с оккупационной армией за украинскую столицу — город Киев.

"16 июня Украина одержала вторую после Битвы за Киев системную военно-политическую победу над россией. Гораздо важнее, чем взятие Херсона, например, которое тоже уже не за горами. Запад больше не будет принуждать Украину к подписанию невыгодных для нее соглашений с россией", — объяснил он.

Он также в разговоре с правозащитником Марком Фейгиным обратил внимание на речь президента Украины на этой встрече. По словам Пионтковского, это было довольно продолжительное выступление Зеленского о преступлениях российской военщины, об опасности для мира и, среди прочего, о выдвигаемых некоторыми государствами предложения перемирия, которого не хочет именно россия.

"Они не понимали у себя там в Парижах степень ожесточенности украинского общества, в том числе и связанную с этими военными преступлениями на оккупированных территориях. Украинцы никогда этого не простят. "Переобуться" Макрону и Шольцу уже не дадут. Зеленский закрыл эту тему полностью, блестяще, навсегда", — сказал Пионтковский.

Напомним, что министр Резников объявил этапы освобождения Украины.

Как сообщала Politeka, названы сроки, когда россияне могут остановиться.

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