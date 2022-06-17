В сети активизировались слухи о том, что россией руководит двойник кровавого диктатора, а сам путин давно находится в коме. Физиогномист Наталия Марченко проанализировала в программе "Вечір з Україною", как менялась внешность кремлевского лидера и кто сейчас правит рф.

"Если сравнить фото разных лет, можно увидеть на более ранних снимках щеки в тонусе, а на последних – можно сказать о последствиях пластических операций и ботоксе. На некоторых фото его родинка на лице сместилась, это тоже возможно, если человек делал пластическую операцию и ему натянули кожу. Мочки уха также могут изменяться с течением времени, они могут усыхать, оттягиваться. Нос в течение жизни также изменяет форму", – указала специалист.

Специалистка считает, что российский вождь все-таки остается у власти и правит страной-агрессором самостоятельно, однако двойники у него могут быть для выполнения не самых важных задач. Например, посещения концертов и тому подобное.

"С точки зрения безопасности он может иметь двойников. Чтобы быть двойником, нужно иметь схожие черты, которые корректируются гримом. Тембр голоса тоже сегодня легко можно скорректировать", – уверена физиогномистка.

Напомним, Путина не станет, что будет с войной в случае замены президента рф.

Как сообщала Politeka, на пост президента рф нацелился еще один агент КГБ, названо имя.

Также Politeka писала, путин планировал еще одну войну на 2027 год.