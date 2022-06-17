В сети активизировались слухи о том, что россией руководит двойник кровавого диктатора, а сам путин давно находится в коме. Физиогномист Наталия Марченко проанализировала в программе "Вечір з Україною", как менялась внешность кремлевского лидера и кто сейчас правит рф.
"Если сравнить фото разных лет, можно увидеть на более ранних снимках щеки в тонусе, а на последних – можно сказать о последствиях пластических операций и ботоксе. На некоторых фото его родинка на лице сместилась, это тоже возможно, если человек делал пластическую операцию и ему натянули кожу. Мочки уха также могут изменяться с течением времени, они могут усыхать, оттягиваться. Нос в течение жизни также изменяет форму", – указала специалист.
Специалистка считает, что российский вождь все-таки остается у власти и правит страной-агрессором самостоятельно, однако двойники у него могут быть для выполнения не самых важных задач. Например, посещения концертов и тому подобное.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
«Судить по законам военного времени»: украинцев потрясла семейная драма на Киевщине
От 8 до 11 тысяч: новые штрафы грозят украинцам с 16 июля, что важно знать
Северодонецк полуокружен, бойцы ВСУ получили приказ: "Все подразделения..."
Потери ВСУ на передовой: Подоляк назвал новые цифры погибших украинских военных
"С точки зрения безопасности он может иметь двойников. Чтобы быть двойником, нужно иметь схожие черты, которые корректируются гримом. Тембр голоса тоже сегодня легко можно скорректировать", – уверена физиогномистка.
Напомним, Путина не станет, что будет с войной в случае замены президента рф.
Как сообщала Politeka, на пост президента рф нацелился еще один агент КГБ, названо имя.
Также Politeka писала, путин планировал еще одну войну на 2027 год.