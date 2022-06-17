В пятницу, 17 июня, российский диктатор владимир путин выступил на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

На мероприятие президент рф пришел на своих любимых каблуках, а во время безумной речи подглядывал текст с листочка.

Путин, как всегда, подчеркнул, что война в Украине была "вынужденным и необходимым шагом". Кроме того, с трибуны он произнес конспирологическую чепуху: о якобы странах "золотого миллиарда", которые считают всех остальных своими колониями, и США, которые объявили себя "посланниками Господа на Земле".

Активист Сергей Стерненко высмеял речь российского диктатора.

"Сейчас путин на полном серьезе несет вымышленную свирепую конспирологическую дичь о «золотом миллиарде» людей. А почему шапочку из фольги не надел?", — написал Стерненко в своем Telegram-канале.

Еще большей абсурдности экономическому форуму в рф добавил показ перед выступлением путина видео о том, как страна-агрессор россия спасет весь мир от катастрофы.

Также путин разошелся тирадой о "безумных и бездумных" мировых санкциях, призвал олигархов не выводить свои капиталы из рф и много наобещал россиянам о развитии россии и улучшении жизни.

Напомним, физиогномист дала ответ, настоящий ли Путин руководит Россией.

Как сообщала Politeka, на пост президента рф нацелился еще один агент КГБ, названо имя.

Также Politeka писала, что путин планировал еще одну войну на 2027 год.