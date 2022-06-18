Об этом сообщается в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 18 июня.
Так, на Славянском направлении основные усилия враг продолжает сосредотачивать на ведении наступления в направлении города Славянск, бои продолжаются. В районе Краснополья оккупанты пытались возобновить штурмовые действия.
На Донецком направлении войска рф сосредоточили на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Продолжаются боевые действия за город Северодонецк. Чтобы улучшить тактическое положение, подразделения противника пытались вести штурмовые действия за пределами города, но успеха не имели.
Неподалеку Горного, Берестового и Кодемы украинские войска в очередной раз нанесли врагу потери. После неудачных штурмовых действий оккупанты отошли.
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В результате огневого поражения со стороны ВСУ подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса понесли значительные потери и выведены из района ведения боевых действий для восстановления боеспособности.
В Генштабе резюмируют, что враг продолжает нести потери в живой силе и технике. По имеющейся информации, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны уничтожили как минимум 30 единиц различной техники и вооружения врага, продолжаются подрывы складов боеприпасов врага. Также фиксируется увеличение случаев дезертирства российских оккупантов.
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