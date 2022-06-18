Рф пришлось вывести несколько подразделений оккупантов с территории Украины из-за сокрушительных ударов ВСУ.

Об этом сообщается в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 18 июня.

Так, на Славянском направлении основные усилия враг продолжает сосредотачивать на ведении наступления в направлении города Славянск, бои продолжаются. В районе Краснополья оккупанты пытались возобновить штурмовые действия.

На Донецком направлении войска рф сосредоточили на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Продолжаются боевые действия за город Северодонецк. Чтобы улучшить тактическое положение, подразделения противника пытались вести штурмовые действия за пределами города, но успеха не имели.

Неподалеку Горного, Берестового и Кодемы украинские войска в очередной раз нанесли врагу потери. После неудачных штурмовых действий оккупанты отошли.

В результате огневого поражения со стороны ВСУ подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса понесли значительные потери и выведены из района ведения боевых действий для восстановления боеспособности.

В Генштабе резюмируют, что враг продолжает нести потери в живой силе и технике. По имеющейся информации, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны уничтожили как минимум 30 единиц различной техники и вооружения врага, продолжаются подрывы складов боеприпасов врага. Также фиксируется увеличение случаев дезертирства российских оккупантов.

Напомним, Данилов рассказал о военных учениях на границе, которые устроил Лукашенко.

Как сообщала Politeka, Ангела Меркель назвала неожиданную причину, почему Путин решил напасть.

Также Politeka писала, что Алексей Арестович раскрыл, с каких направлений ждать хороших новостей через 2-3 недели.