Соответствующие данные сообщил командующий логистикой Сухопутных войск Владимир Карпенко в интервью National Defence.

"На сегодняшний день мы имеем примерно 30-40, а иногда и до 50 процентов потерь техники в результате активных боев. Таким образом, мы потеряли примерно 50 процентов. Потеряно около 1300 БМП, 400 танков, 700 артсистем", - рассказал Карпенко.

Заместитель Министра обороны Украины по закупкам Денис Шарапов также пояснил, что международная помощь покрывает 10-15% потребностей украинской армии.

"Мы получили большое количество систем вооружения, но, к сожалению, при таких затратах ресурсов он покрывает только 10-15 процентов наших потребностей. Нужна артиллерия, нужны артиллерийские боеприпасы, БМП, боевые машины, танки. Нам очень нужны системы ПВО и реактивная система залпового огня. А также системы высокоточного оружия, потому что мы считаем, что именно системы высокоточного оружия дадут нам преимущество над врагом, преимущество в этой войне", — отметил Шарапов.

Также ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ежедневные потери украинских войск в полномасштабной войне с россией составляют от 100 до 200 человек.

Напомним, Данилов рассказал о военных учениях на границе, которые устроил Лукашенко.

Как сообщала Politeka, россия вывела свои подразделения из Украины после натиска ВСУ, в Генштабе хорошие новости.

Также Politeka писала, что Алексей Арестович раскрыл, с каких направлений ждать хороших новостей через 2-3 недели.