Украинские мирные жители попали в ловушку в Северодонецке, где сейчас ведутся активные бои.

Свежие данные британских разведчиков обнародовало Министерство обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 18 июня.

Сообщается, что за последние 48 часов россия восстановила свои усилия для продвижения на юг от Изюма, чтобы двинуться глубже в Донецкую область и охватить Северодонецкий карман с севера.

Британские разведчики отмечают, что с 14 июня российские и сепаратистские чиновники заявляли, что они пытаются создать гуманитарные коридоры, чтобы гражданские лица якобы могли эвакуироваться из Северодонецка.

"Россия имеет прецедент, как ранее в украинской кампании, так и в Сирии, использование односторонне объявленных «гуманитарных» коридоров как механизма для манипулирования пространством боя и навязывания принудительного перемещения населения", — сказано в сообщении.

Предложенный врагом маршрут ведет к городу Сватово, глубже на оккупированные рф территории.

"Если мирные жители, попавшие в ловушку, не примут предложение выйти через коридор, россияне, вероятно, будут оправдывать меньшее различие между ними и любыми украинскими военными объектами в этом районе", — объясняют эксперты.

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