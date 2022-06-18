Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" на 114 день полномасштабной войны.

"На Херсонском направлении мы движемся активно. У нас замелькали фотографии, где уже виден Херсон. Это где-то 15-18 километров. Числится по карте за нами Покровское, Мирное. Но на самом деле видно по сообщениям нашего Генштаба, что удары наносились по Благодатному, Солдатскому, Посад-Покровскому, а если противник бьет, то, значит, есть куда бить, там наши", — рассказал Арестович.

Представитель ОП предположил, что кадр, на котором бойцам ВСУ на горизонте уже виднеется Херсон, сделан где-то в районе Киселевки.

"Эти контрнаступательные действия с минуты на минуту грозят перерасти в контрнаступление. Это не инсайдерская информация, я просто вижу, как развивается обстановка. Можно будет прировнять уже к контрнаступлению, судя по размаху и глубине продвижения нашего", — уверен эксперт.

При этом председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко призвал жителей Херсонщины выехать из области, даже через Крым. Это облегчит работу Вооруженным силам Украины при освобождении территорий, позволит создать плацларм.

Самойленко напомнил, какой была "агония оккупантов перед выходом из Бучи и Ирпеня, или как россияне "освобождали" Мариуполь", и добавил, что для Херсона такой вариант освобождения неприемлем.

Напомним, в Минобороны впервые раскрыли потери ВСУ в технике.

Как сообщала Politeka, россия вывела свои подразделения из Украины после натиска ВСУ, в Генштабе хорошие новости.

Также Politeka писала, что Алексей Арестович раскрыл, с каких направлений ждать хороших новостей через 2-3 недели.