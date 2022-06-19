Война в Украине может затянуться надолго, поэтому НАТО должно помочь Киеву, в том числе и с освобождением Донбасса.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет Reuters. Он подчеркнул, что сейчас военная поддержка Украины чрезвычайно важна.

В частности, по мнению Столтенберга, передача Украине западного оружия может значительно увеличить шансы ВСУ на деоккупацию Донбасса. Генсек НАТО подчеркнул, что сейчас партнерам важно не останавливать поддержку Украины, несмотря на все трудности.

«Мы должны подготовиться к тому, что это может занять годы. Мы не должны останавливаться в поддержке Украины. Даже если расходы высокие не только на военную поддержку, а также из-за роста цен на энергоносители и продукты», - заявил Столтенберг.

Как известно, следующий саммит НАТО пройдет в Мадриде 29-30 июня. Украина получила на него приглашение. Ранее Столтенберг объявил, что на саммите страны НАТО должны будут согласовать пакет помощи Украине для перехода от старого советского оружия к стандартному снаряжению НАТО.

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