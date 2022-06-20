В том случае, если оружие от партнеров будет отправлено позже, Украина все равно скажет «спасибо», но тогда многое будет потрачено впустую. Кроме того количество погибших людей станете ще больше.

Об этом, как сообщает немецкий телеканал ARD, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В том случае, если поставки оружия и вовсе прекратятся, Украина все равно не здастся.

«Если мы не получим оружия, хорошо, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться, потому что эта война — война за наше существование», — сказал Дмитрий Кулеба.

Поэтому, по словам Кулебы, чем раньше мы получим оружие, чем раньше оно будет отправлено, тем больше будет помощь для нас.

Тем временем стало известно, что оккупанты нанесли авиаудары вокруг Лисичанска, а в Северодонецке идут тяжелые бои.

В течение 19 июня россияне разрушили сразу 19 домов в Горном Луганской области, во Врубовке семь, а в Лисичанске обстреляно несколько административных зданий.

Непригодные для перемещения мосты оккупанты обстреливают регулярно, добивая остатки инфраструктуры. Еще раз пострадали поселки Павлоград и Синецкий. Также в Северодонецке под огонь противника попала территория завода «Стеклопластик» и полигона спасателей.

Жителей Северодонецка россияне депортируют целыми кварталами.

Напомним, оккупанты уничтожают дома украинцев с неба.

Также сообщалось о новом ударе по Днепропетровщине, где вторые сутки пылает нефтебаза.

В свою очередь Владимир Зеленский анонсировал решающую неделю для Украины.