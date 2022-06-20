Об этом, как сообщает немецкий телеканал ARD, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В том случае, если поставки оружия и вовсе прекратятся, Украина все равно не здастся.
«Если мы не получим оружия, хорошо, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться, потому что эта война — война за наше существование», — сказал Дмитрий Кулеба.
Поэтому, по словам Кулебы, чем раньше мы получим оружие, чем раньше оно будет отправлено, тем больше будет помощь для нас.
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Тем временем стало известно, что оккупанты нанесли авиаудары вокруг Лисичанска, а в Северодонецке идут тяжелые бои.
В течение 19 июня россияне разрушили сразу 19 домов в Горном Луганской области, во Врубовке семь, а в Лисичанске обстреляно несколько административных зданий.
Непригодные для перемещения мосты оккупанты обстреливают регулярно, добивая остатки инфраструктуры. Еще раз пострадали поселки Павлоград и Синецкий. Также в Северодонецке под огонь противника попала территория завода «Стеклопластик» и полигона спасателей.
Жителей Северодонецка россияне депортируют целыми кварталами.
Напомним, оккупанты уничтожают дома украинцев с неба.
Также сообщалось о новом ударе по Днепропетровщине, где вторые сутки пылает нефтебаза.
В свою очередь Владимир Зеленский анонсировал решающую неделю для Украины.