Вся Украина ждет освобождения временно оккупированных земель. Между тем, ВСУ уже перешли к действиям и проводят контратаки.

Россияне сосредотачиваются на удержании своих оборонительных позиций. К таким действиям рашистов подтолкнули недавние контратаки Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В частности, российские войска усиливают системы ПВО в Херсонской области. Отмечается, что вероятно, произошло это как ответ на непрерывные успешные атаки украинской авиации к югу от Давыдова Брода.

Аналитики прогнозируют, что локальные украинские контратаки продолжат отбрасывать российские войска, особенно вдоль границ Херсонской и Николаевской областей. Кроме того, ВСУ в ближайшие недели могут еще больше угрожать российской армии в оккупированному Херсону.

Кроме того, успешные контратаки украинских защитников в районе Запорожья вынуждают врага срочно опрокидывать подкрепление на этот участок линии фронта.

Напомним, что глава МИД Кулеба ответил, что случится, если Украине больше не дадут оружия.

Как сообщала Politeka, оккупанты нанесли новый удар по Днепропетровщине, где вторые сутки тушат нефтебазу.

Также Politeka писала, что самолеты оккупантов уничтожают дома украинцев парами.