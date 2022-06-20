Российские Военно-космические силы показали себя худшим видом войск, что является одним из факторов ограниченного успеха РФ в компании. Об этом сообщается в свежем отчете британской разведки.

В первую очередь рф оказалась неспособной постоянно использовать авиацию и это является одним из наиболее важных факторов очень ограниченного успеха рашистов в ходе вторжения. Кроме того, россия не может получить полное преимущество в воздухе. Поэтому редко проникает глубоко в украинские рубежи.

Некоторые причины трудностей применения авиации перекликаются с проблемами Сухопутных войск рф. В течение многих лет российская армия уделяла большую часть боевой подготовке тому, чтобы произвести впечатление на высокопоставленных чиновников, а не для развития самой армии.

Также несмотря на внушительный список относительно современных и боеспособных боевых самолетов, ВКС рф не смогли развиться, набраться навыков, которые бы обеспечили им более западный стиль управления.

Современная воздушная кампания рф привела к тому, что на истощаемые сухопутные войска приходится больший вес усилий, чем планировалось.

Напомним, что глава МИД Кулеба ответил, что случится, если Украине больше не дадут оружия.

Как сообщала Politeka, оккупанты нанесли новый удар по Днепропетровщине, где вторые сутки тушат нефтебазу.

Также Politeka писала, что самолеты оккупантов уничтожают дома украинцев парами.