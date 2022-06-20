Рф заявила, что у них "развязаны руки", если Евросоюз "не исправит ситуацию с блокадой Калининграда".

Кремлевское издание "РИА Новости"со ссылкой на председателя комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрея Климова

"Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или россия развяжет руки для решения вопроса транзита любыми способами", - заявил Климов.

Ранее власти Калининградской области обещали "предложить принять меры со стороны рф", если Литва не отменит ограничения на транзит товаров в регион.

Также они называют запрет незаконным.

Напомним, президент Зеленский анонсировал решающий день для Украины.

Также сообщалось, что генерал Маломуж объяснил, почему Беларусь не вторгнется в Украину.

Известно также, что в Петербурге обстреляли "статую путина", момент попал на видео.