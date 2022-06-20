Рф заявила, что у них "развязаны руки", если Евросоюз "не исправит ситуацию с блокадой Калининграда".
Кремлевское издание "РИА Новости"со ссылкой на председателя комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрея Климова
"Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или россия развяжет руки для решения вопроса транзита любыми способами", - заявил Климов.
Ранее власти Калининградской области обещали "предложить принять меры со стороны рф", если Литва не отменит ограничения на транзит товаров в регион.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
"Переживают": Подоляк объяснил, почему в рф занервничали из-за планов по обучению украинских солдат
Вагоны сошли с рельсов, движение поездов нарушено: в Укрзализныце сообщили об аварии
Новая трагедия на месте ракетного удара на Днепропетровщине, что известно о жертвах и пострадавших: детали ЧП
52-летняя Лопес в крошечном топе с блестками устроила невероятные танцы: "Заставила меня заткнуться"
Также они называют запрет незаконным.
Напомним, президент Зеленский анонсировал решающий день для Украины.
Также сообщалось, что генерал Маломуж объяснил, почему Беларусь не вторгнется в Украину.
Известно также, что в Петербурге обстреляли "статую путина", момент попал на видео.